Gli eventi della settimana al Monkey Business Padova

Di seguito gli eventi del fine settimana al Monkey Business in via Trieste 5c a Padova.

Giovedì 6 febbraio - Dopo Lavoro: aperitivo contro il logorio della vita moderna

🍌 Dopo lavoro - Aperitivo contro il logorio della vita moderna 🍌

Lo sappiamo tutti, le cose vanno meglio dopo un aperitivo. 🍸

📌 Per chi non vuole passare il tempo nel traffico

📎 Per la sottile linea tra "aperitivo veloce" e "Oktoberfest"

📝 Per chi ama l'americano, e non parliamo di Trump

📊 Per chi non ha voglia di prepararsi la cena e preferisce due cicchetti ed un calice di vino

😸Happy hour 😸

dalle 18.30 alle 21 il nostro happy hour!

🎺 Musica fiki fiki selezionata dai nostri DJs

Info web https://www.facebook.com/events/2769866193127480/

Venerdì 7 febbraio – Unicorn: ti meriti di meglio

"Non sei tu, sono io"

"Ma io ti vedo più come una sorella"

"Forse è meglio se prendiamo una pausa"

"Tranquillo, ti richiamo io"

"Ti porterei a guardare le stelle ma io guarderei ̶t̶e̶ grindr"

Queste ed altre scuse di merda sono le più utilizzate per dire alla gente che no, non è storia.

E sì, La verità è che non gli piaci abbastanza.

Ma noi, come sempre, ci beviamo su 🍾

E ricordatevi: non c'è niente che 10 mentine non facciano dimenticare ❤

🚀 Corner shot 🚀

Partecipa al gioco su instagram e vinci shot fino a dimenticare l'ultima frequentazione passata

💫 in consolle Mattia Benassi aka Matthew Wonderbratz

⏰ dalle 22 alle 03.30

🍌 8 euro in lista con drink premium

🍌 12 euro non in lista con drink premium

💣 No tessere 💣

Info web https://www.facebook.com/events/996057570787350/

Sabato 8 febbraio - 8 anni l'8: buon compleanno Studio 2

Studio 2 - Recording Studio compie gli anni! 🔥

È ormai da 8 anni che lo Studio 2 è un punto di riferimento musicale in Italia e all'estero ed ora vogliamo festeggiare il compleanno assieme a tutti voi, che ci avete seguito in tutti questi anni ❤

🚀 LIVE - Alessio Peck • Red Lodge

💫 DJSERT - Parklife • Macello Malanni

⏰ 22 - 03.30

🍌 Free Entry 🍌

💣 No Tessera 💣

Info web https://www.facebook.com/events/172718744108366/

Domenica 9 febbraio – Sundayx: acoustic live on a sofa w/t Peach Pies

Domenica in relax.

Quanto è bello il pomeriggio con N̵e̵t̵f̵l̵i̵x̵,̵ un aperitivo e lo stomaco pieno?

Unico problema la sbatta di cucinare, il prosecco che ci dimentichiamo sempre di mettere in frigo e̵ ̵l̵'̵a̵b̵b̵o̵n̵a̵m̵e̵n̵t̵o̵ ̵c̵o̵n̵d̵i̵v̵i̵s̵o̵ ̵c̵o̵n̵ ̵g̵l̵i̵ ̵a̵m̵i̵c̵i̵ ̵c̵h̵e̵ ̵n̵o̵n̵ ̵s̵i̵ ̵r̵i̵n̵n̵o̵v̵a̵

🛋 La domenica si sta sul divano di casa Monkey Biz 🛋

🎸 acoustic live con i Peach Pies

🍸 un aperitivo semplice ed efficace

🍗 del buon cibo

😻Happy hour 😻

In omaggio alle prime 50 telefonate affettati artigianali e focaccia fatta in casa ❤

No dai, lo diamo a tutti dalle 19 alle 21 😉

🔥 Bio 🔥

Il duo (Aurora Inferrera alla voce e Giacomo Cleva alla chitarra) propone sonorità morbide che spaziano nel blues, nel soul e nel folk internazionale, riarrangiando brani di autori noti come Aretha Franklin, Michael Jackson e i Beatles ma proponendo anche sfiziose cover italiane.

🍌 No tessere 🍌

Info web https://www.facebook.com/events/1030447020662071/

https://www.facebook.com/MonkeyBusinessPadova/

Gallery