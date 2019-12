Gli eventi della settimana al Monkey Business Padova

Di seguito gli eventi del fine settimana al Monkey Business in via Trieste 5c a Padova.

Venerdì 6 dicembre - Marathy - Funk House Tech house

Da sempre appassionati di musica da sempre, amanti della vita notturna, il duo Marathy proviene da lunghe esperienze in tutti gli aspetti della Nightlife.

Amici, migliori amici, suonano Funky / House / Tech house con il loro peculiare stile positivo.

Hanno suonato allo Chic Nic, Funky Town, Altavoz, Flow.

🍌 dalle 21 alle 02 🍌

👉no tessere

Evento facebook https://www.facebook.com/events/989509758079938/

Sabato 7 dicembre - Rigobellissimo

Un fascino che supera i confini del Brenta e il sorriso di uno che cento ne pensa e mille ne fa. 🔥

Lorenzo Rigo direttamente dalla lontanissima Voltabarozzo atterra col jet privato al Monkey Business pronto a farci volare ancora più in là 🚀

💣 Djsert Bio 💣

Lorenzo Rigo è momentaneamente il DJ polistrumentista più richiesto nei club Italiani più rinomati.

Grazie alle sue performance ricche di suoni provenienti dalle diverse tipologie di set che ha intrapreso in Italia e all Estero in questi anni ; riesce ad incendiare ogni evento con un range di suoni percussivi che variano dalle percussioni più afro/cubane classiche a suoni elettronici prodotti da sintetizzatori a percussione della quale è anche sponsor.

Scelto da importanti Dj/producer Italiani quali: Federico Scavo, Spiller, Davide Fiorese, Megahertz, Spada, Luca Garaboni (Blue Marlin Ibiza) Moni Tivony (The Voice vincitore UK ), Moses Concas harmonica beatbox (Italian's got talent) per performance live e session in studio.

Ha inoltre accompagnato ai tamburi Dj internazionali quali: Joey Nigro, Axwell, John Dalhblack, Kiko Navarro, Terry Douglas, John Morales e molti altri.

Citando solo alcune delle location dove si é esibito di recente come performer o live DJ:

Italia: Milano (Toqueville, Café Atlantique, Just Cavalli) Venezia (Gritti Palace, Bauer, Cipriani), Roma (Sofia) Cortina (Cashmere, Posta Zirm, Club Moritzino)

Malta: (Hugo's Rooftop Terrace, Shadow Lounge, Miracles, Fuego Casa Latina)

Grecia: Corfù (MonteCristo, Alhoa White, Edem), Zakintos (Cubaneros)

Lussemburgo: (Apoteke)

Germania: Trier (Havana) , Bernkaster

Svizzera: Ginevra (Uptown)

Francia: Parigi (Queen Club Paris), Nizza, Marsiglia

California (U.S.A.): Los Angeles (Key Club, jumbo's Clown Room), San Francisco (Elbow Room)

Senegal: Bayakou , Charly’s , Marina Bay , Phare de Mamelle (Dakar)

Kenya: Nairobi ( Gypsy Bar, Alchemist )

🎩 Info e video 🎩

www.facebook.com/pg/RIGODRUMS/videos/

www.soundcloud.com/lorenzo-rigo/lorenzo-rigo-live-supernature-venice-2018

www.instagram.com/lorenzorigorigobello

🍌 no tessere 🍌

🕘 Dalle 21

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2366939256861932/

Domenica 8 dicembre – Mercatino di Second Hand

Zero sprechi e molto riciclo, questa la nostra filosofia. ♻

Per questo abbiamo organizzato un mercatino di second hand, dove poter trovare il maglione che andava di moda alle superiori, la t shirt che si voleva tantissimo per l'estate o la chicca che manca nel vostro guardaroba. 🎩

🕔 17 - 21

🐑 free entry

👉 no tessere

🍌promo 🍌

Con 8 euro puoi avere uno dei nostri aperitivi con un piatto sfizioso per riempire lo stomaco

Evento facebook https://www.facebook.com/events/747563339078912/

Info web

https://www.facebook.com/MonkeyBusinessPadova/

https://www.facebook.com/pg/MonkeyBusinessPadova/events/