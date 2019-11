Gli eventi della settimana al Monkey Business Padova

Ecco gli eventi di questa settimana del Monkey:

Mer 6 Ruggero dei Timidi ( https://www.facebook.com/events/749557552161600 )

) Ven 8 Andi H8sauce ( https://www.facebook.com/events/1361345374041682 )

) Sab 9 No Joke Radio (https://www.facebook.com/events/1017875101732098)

Dettagli

Mercoledì 6 novembre

Ruggero de I Timidi - Padova - Monkey Business

Un microfono. Una chitarra. Un Ruggero.

Uno spettacolo intimo, romantico e sempre meno timido.

Mercoledì 6 novembre 2019

Monkey Business

Padova

Inizio ore 21

Apertura porte ore 20

Biglietti--> https://ruggero_padova_2019.eventbrite.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/749557552161600

Venerdì 8 novembre

Andi H8sauce SOUND - SoulFunkDiscoHouse

🌶 Padova - Toronto - Siargao 🌶

No, nessuno ha urlato BABY K prima di scrivere questo testo. E non c'è nessun nuovo duetto con la Ferreri. Sono solo le ultime tappe di And I Hate Sauce prima di tornare al volo al Monkey Biz per il djsert di questo venerdì sera 🔥

📢 Dalle 21 alle 02

🍌 Free entry

🔥 No tessere

💣djsert bio 💣

Nasce a Padova il primo aprile del 1977 ma non è uno scherzo. Appassionato da sempre di musica, mette i primi dischi al Banale, locale storico della notte padovana.

Si sposta poi in Cambogia, Filippine e Canada, dove si stabilisce per un po' di tempo. Suona in diversi locali di Toronto, tra cui il famoso Crews & Tangos, uno dei club più conosciuti in città. Suona anche alla famosa Pride Parade del 2017 davanti ad oltre 2 milioni di persone.

L'ultima parte del viaggio nel mondo lo vede fermarsi nelle Filippine, dove si afferma come dj suonando nei club più grandi delle varie isole.

Ora è resident dj e art director al LOKO LOCO, il più grande club all'aperto delle Filippine fuori Manila.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1361345374041682

Sabato 9 novembre

No Joke Radio • Monkey Business (PD) • 9/11

⫸⫸ FREE ENTRY no tessere ⫷⫷

📍 Monkey Business - Via Trieste 5c, Padova

Sabato 9 novembre

⌛Sabato 9 novembre | 22 - 03

▸ Davide Grì

▸ Modus

▸ Amighe

‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

About

⫸ MODUS Bio

🎧www.soundcloud.com/modusperiod

Massimo Pegoraro sviluppa in Modus un suo personale universo sonoro. Le sue composizioni elettroniche, ricche di estrosi arrangiamenti ed avanguardia tecnica, toccano diferenti generi, dal down-tempo sinfonico alla techno aereo-spaziale, dalla Concrete Musique fino ai Garage breaks più implacabili. Fra techno e natura, casualita e sequencer, ritmi decisi e voci parlate! Questo e' sostanzialmente MODUS classe 1981 da sempre dedito alla ricerca ed allo studio in ambito musicologico. La sua musica si muove tra differenti forme e stili, incentrati in una sorte di elettronica sacrale ed estremamente narrativa. Remixato da Hieroglyphic Being nel suo "Adderf Arreug" EP su Marmo Music, Modus lancia lo scorso settembre l`album di debutto per Wo Land, "Quattro".

L'amore per gli strumenti elettronici e la curiosità nello scoprire nuovi mondi compositivi sono le fondamenta del suo percorso sonoro che vuole riprodurre in ogni performance.

⫸ Davide Grì Bio

🎧 soundcloud.com/user-307013086

Padovano classe '93, è resident dj e co-fondatore di No Joke Radio. Nel 2014 passa alcuni mesi a Lisbona dove si innamora del funk, del jazz e della disco music provenienti dalle ex colonie portoghesi. Dopo un successivo periodo ad Amsterdam si trasferisce a Bologna e approfondisce la passione per il djing. E' qui che Davide comincia ad uscire allo scoperto, suonando principalmente brani disco e house amalgamandoli con tracce funk e afro-beat.

⫸ Amighe Bio

Enrico Alvisi, in arte Amighe. Classe ‘96. Generalmente fuori confine, quando torna in patria mette qualche disco qua e là dove la fama lo chiama.

Giradischi owner ma usa le chiavette USB perché più comode.

Aspettatevi: House vecchia scuola/ Hip Hop vecchia scuola / Funk vecchia scuola / A volte Trap vecchia scuola

⫸ No Joke Radio Bio

🎧https://soundcloud.com/nojokeradio

No Joke Radio è una podcast radio e network internazionale di creativi con base in Germania e Italia, che trasmette musica sotto forma di podcast da Maggio 2018.

No Joke Radio ha l'obiettivo di promuovere e connettere scene culturali e artisti a cui non viene data voce ad orecchie entusiaste di ascoltarli.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1017875101732098