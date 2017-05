La settimana al Parco della Musica

Una settimana ricca di eventi al Parco della Musica di Padova.

🎵 TUTTI GLI EVENTI DEL PARCO DELLA MUSICA 2017 🎵​

MARTEDÌ 16 - PORCELAIN RAFT

Dopo il successo dei suoi precedenti lavori "Strange Weekend" (Secretly Canadian, 2012) e "Permanent Signal" (Secretly Canadian, 2013) e una serie di fortunati EP, tra cui spicca "Half Awake" (2015), pubblicato per la sua etichetta Volcanic Fields, Porcelain Raft, forse la nostra più grande popstar internazionale in campo indipendente, torna alla ribalta con il suo nuovo disco Microclimate, vero prodotto di fascia alta, che annovera l’importante collaborazione di Chris Coady (Grizzly Bear, Beach House).

MERCOLEDÌ 17 - SILENT PARTY

Sul palco si esibiranno in contemporanea tre DJs e ognuno proporrà un genere diverso.

L'impianto audio rimarrà spento, mentre il pubblico potrà selezionare, con un semplice click sulle cuffie predisposte, uno dei tre canali disponibili.

GIOVEDÌ 9 MAGGIO - TWIN PEAKS NIGHT

A due giorni dall'uscita di Twin Peaks 3, la celebrazione di Laura Palmer e dell'Agente Cooper con una serata a tema.

VENERDÌ 20 MAGGIO - DUTCH NAZARI

Tra le tredici scommesse del 2017 per Rapburger.com, Dutch Nazari è senza ombra di dubbio nella schiera dei nuovi rapper italiani più interessanti in circolazione.

Classe 1989, è nato e cresciuto a Padova, dove all’età di 16 anni si è avvicinato alla scena hiphop, contribuendo a fondare il collettivo Massima Tackenza, gruppo tuttora musicalmente attivo.

Negli anni dell’università, l’incontro con il poeta Alessandro Burbank e con il producer Sick et Simpliciter (al secolo Luca Patarnello) lo hanno portato ad avvicinarsi a sonorità elettroniche e a mescolare le metriche del rap con la cifra comunicativa dei poetry slam.