Le Staffe, il programma della settimana

La settimana che precede ferragosto è ricca di eventi e serate imperdibili a Le Staffe in via ippodromo 4 a Padova, per non far mancare nulla ai Padovani rimasti in città.

Con il partner Astoria è in pieno svolgimento la Prosecco Week, con promozioni ogni sera, e con ogni sera eventi differenti :

mercoledì dj set con Martino

giovedì serata al femminile con l' evento Face

venerdì Staffe Baleariche con Albert dj e Astoria Party con hostess e gadget fino a esaurimento

sabato dj set con Filippo Grossi

domenica dj set a cura di Mc Matt

Ogni sera multiristorante e cocktail bar a disposizione dall'aperitivo al dopocena.