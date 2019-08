Musica al castello, giornata di studio e visita alla Biennale: i prossimi eventi a Vigonza

La biblioteca comunale di Vigonza presenta una serie di eventi che si svolgeranno nel mese di settembre.

Domenica 1 settembre

Luca Paccagnella in "Exodus, musica in cammino"

Il canto di Ulisse. Terra aria: i suoni del Mediterraneo

Nella sala consiliare del castello dei da Peraga alle 18 va in scena il concerto con Luca Paccagnella al violoncello, nell'ambito del progetto regionale "The sound of stone project. Architetture sonore, musica architettura e turismo".

[Ingresso libero]

Lunedì 2 settembre

Giornata di studio sul tema Adhd: disturbo da deficit dell'attenzione e dell'iperattività

Al fine di preparare, educare e informare circa tale disturbo neurobiologico dello sviluppo che si manifesta con irrequietezza, impulsività, disattenzione e comportamenti disfunzionali a scuola, l'associazione A.I.D.A.I. Veneto, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Vigonza, organizza una giornata di studio con il prof. Fabio Celio sul tema: "Il comportamentismo ben temperato: l'intervento sull'Adhd dallo studio dello psicologo alla classe".

L'evento si terrà lunedì 2 settembre alle 15 alle 18 alla sala consiliare del castello dei da Peraga.

[ingresso 15 euro, gratuito per soci A.I.D.A.I.]

Domenica 15 settembre

Visita guidata alla Biennale di Venezia con l'Università Aperta Vigontina

Giovedì 12 settembre alle 18.45 lezione introduttiva alla visita

La visita guidata prevede l'appuntamento alle 10 del 15 settembre all'arsenale di Venezia e sarà preceduta (il 12 settembre) da una lezione introduttiva alle 18.45 nella sala consiliare del castello dei da Peraga.

[Costo visita e ingresso 33 euro]

Iscrizioni e informazioni

info@rossodimarte.it

uniapertavigo@gmail.com