Gli eventi del weekend al Big Club

big club padova, disco, dj set, live, musica, party, serate, weekend

eventi-weekend-big-club-padova-4-5-gennaio-2019.html

Un weekend all'insegna della musica al Big Club, ecco gli eventi di venerdì e sabato.

Venerdì 4 gennaio – Video disco revival

Nuovo appuntamento al Big per l'unica ed inimitabile serata Video Disco Revival!

Potrai rivivere la vera storia della dance in una notte tra ricordi e mitiche melodie, con le grandi canzoni dance degli anni 70, 80 e 90.



Serata interamente dedicata ai video musicali per rivivere assieme quei momenti ancora vivi nei nostri cuori. Scatenati in pista e divertiti fino a tarda notte con una miscela di grandi successi e hits del passato.

Dj Michele Roverato

dalle 21 è aperta la Pizzeria.

Menù pizza euro 20

ingresso + aperitivo + antipastino + pizza + bevanda



Ingresso con consumazione inclusa euro 10

Donne ingresso libero prima delle 23.30 a discrezione del locale

Prenotazioni Pizzeria tel. 049680934

Sabato 5 gennaio – Stayin’ Alive

Donne ingresso libero prima delle 23.30

Torna al Big, con il primo appuntamento del nuovo anno, Stayin' Alive con i classici successi della musica Disco!!

Potrai rivivere i vinili ed i video dei mitici anni '70 e '80

Dj Michele Galeazzo – video controller MICKY

Menù pizza euro 22

ingresso + aperitivo + antipastino + pizza + bevanda+ caffè

Ingresso con consumazione inclusa euro 12

Donne ingresso libero prima delle 23.30 a discrezione del locale

Prenotazioni Pizzeria tel. 049680934

Big club

Ristorante Da Carlo snc di Mattarello G&C

Partita iva 01295330284

Via Armistizio, 68 – 35142 Padova - TEL 049680934

Gallery