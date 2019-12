Dai Solisti Veneti ai Babbi in vespa, il weekend a Montegrotto Terme

Ancora un fine settimana ricco di eventi per Merry Christimas Montegrotto Terme. I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella suoneranno il 20 dicembre alle 21 nel Duomo di Montegrotto. Il programma spazierà da Albinoni a Bach, da Haendel a Massenet, da Verdi alle più classiche composizioni natalizie. Parteciperà la soprano Gilda Fiume. L’ingresso è libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti.

Sabato 21 dicembre

Sabato 21 i commercianti di corso Terme hanno organizzato “Un viaggio nel tempo” con una carrozza che accompagnerà sampietrini e turisti per tutto il giorno su e giù per il corso (eccetto la pausa pranzo dalle 12.30 alle 15).

Alle 15.30 nell’isola pedonale di piazza Carmignoto, tra le bancarelle del mercatino natalizio ci sarà lo spettacolo per bambini “Water Closet è uno spettacolo”

Alle 17 in piazza Perlasca si esibirà il piccolo coro di Casting Planet One con un repertorio di canzoni natalizie con finale a sorpresa e spettacoli di magia per stupire grandi e piccini.

Domenica 22 dicembre

Domenica 22 al mattino grande sfilata dei “Babbi in vespa” a cura di Vespe padane: partiranno alle 10.30 da via Plinia per arrivare alle 11.15 in piazza Carmignoto, dove alle 15.30 ci sarà un altro spettacolo per di animazione con Geo Folletto.

Saranno aperti fino al 6 gennaio la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Primo Maggio (dalle 14 alle 18, ingresso in due turni, 5 euro il biglietto e 3 euro noleggio pattini) e i presepi di Villa Draghi (orari di visita 10 - 12. 30 e 13.30 - 16.30).

Il programma completo della rassegna è disponibile su www.montegrotto.org.