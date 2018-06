"L’evidenza scientifica nell’epoca della sua banalizzazione mediatica" a Palazzo Bo

Le moltiplicazioni delle informazioni scientifiche in un ambito particolarmente “caro” alla popolazione - quello medico - frutto talvolta di opinionismi in rete poco o per nulla accreditati, di fonti dubbie e di distorsioni mediatiche rendono sempre più difficile alla Medicina Pubblica la difesa e il miglioramento della salute collettiva.

Questo rende sempre più necessario un confronto tra medici, psicologi, bioeticisti e mondo dell’informazione per una reale collaborazione nell’ambito della salute pubblica, e questo si propone il Forum of Public Health “L’evidenza scientifica nell’epoca della sua banalizzazione mediatica” che si terrà venerdì 15 giugno 2018 alle ore 9,30 nell’Aula Nievo di Palazzo del Bo a Padova.

Organizzato dal Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari dell’Università di Padova, con il patrocinio della Società Italiana di Igiene e della Società Italiana di Medicina del Lavoro, l’incontro vede , tra gli altri, gli interventi di Roberto Satolli, editore e direttore editoriale del sito di divulgazione scientifica Scienza in rete, e della giornalista scientifica Silvia Bencivelli.

