"L'evoluzione umana, una storia al plurale", incontro a Palazzo Zacco Armeni

Il Prof. Ditelmo Pievani, docente di Filosofia delle Scienze Biologiche, Bioetica e Divulgazione naturalistica Università degli Studi di Padova

presenta

L'evoluzione umana, una storia al plurale

Scienza e ricerca

29 gennaio 2019 – ore 16.30

Circolo Unificato Esercito Prato della Valle 82 Padova

Ad introduzione del ciclo di conferenze su “Scienza e Ricerca”

in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova

Ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche. Presso lo stesso Dipartimento è anche titolare degli insegnamenti di Bioetica e di Divulgazione naturalistica. Dal 2016 è Delegato del Rettore per la Comunicazione Istituzionale dell’Università degli studi di Padova. Dal 2017 è Presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica. E’ Socio effettivo dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, per la classe di Scienze, Socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Torino per la classe di Scienze, Socio non residente dell’Accademia Olimpica di Vicenza, per la classe di Scienza e Tecnica. Dal 2001 al 2012 è stato in servizio presso l’Università degli studi di Milano Bicocca.

Filosofo della biologia ed esperto di teoria dell’evoluzione, è autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia della scienza