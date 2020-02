A Palazzo Bo sulle tracce di un evoluzionista: le "cose" di Giovanni Canestrini

Il convegno "Sulle tracce di un evoluzionista: le 'cose' di Giovanni Canestrini" si terrà mercoledì 25 marzo 2020 alle ore 9.30 presso l'Aula Nievo, Palazzo Bo in via VIII Febbraio 2, a Padova. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovanni Canestrini (1835-1900) fu un evoluzionista eclettico, tra i più rilevanti non solo nella storia dell’Ateneo di Padova, ma anche nel panorama scientifico europeo della seconda metà dell’Ottocento. In contatto epistolare con i principali esponenti delle scienze naturali del tempo, in primis Charles Darwin, Canestrini fu zoologo, paletnologo, antropologo, divulgatore e traduttore di Darwin.

A 120 anni dalla sua scomparsa, l’Ateneo lo ricorda attraverso un convegno a lui dedicato che si innesca sulle “cose” che ha lasciato soprattutto a Padova: reperti museali, cataloghi, lettere, libri, disseminati in diverse istituzioni culturali.

