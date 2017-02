Mostra "La ex-chiesa di Santo Stefano a Monselice: materia, tempo, riuso, conservazione"

Dall'11 al 26 febbraio, Villa Pisani​ - Monselice

Inaugurazione: sabato 11 febbraio, ore 10

L'associazione culturale Reitia, con il contributo dell'assessorato alla Cultura del comune di Monselice e il patrocinio dell'Università IUAV di Venezia, organizza la mostra di architettura "La ex-chiesa di Santo Stefano a Monselice: materia, tempo, riuso, conservazione".

Le articolate vicende storiche e costruttive della chiesa di Santo Stefano, dalla prima edificazione romanica alle ultime proposte di restauro, sono al centro della mostra che raccoglie una selezione dei lavori svolti nell'anno accademico 2015/2016, nell'ambito del corso di Consolidamento degli edifici (Paolo Faccio, professore associato di Restauro architettonico) e del laboratorio di Restauro architettonico (Laura Balboni, professore a contratto di Restauro architettonico) del corso di laurea triennale "Architettura, Costruzione, Conservazione" - dipartimento di Architettura, Costruzione, Conservazione (DACC) dell'Università IUAV.

La complessità della fabbrica è stata l'occasione per far sperimentareagli allievi diversi metodi e strumenti di indagine e lettura dell'architettura esistente.

L'obiettivo è delineare un percorso finalizzato a tracciare un solido quadro di conoscenza indispensabile per indirizzare consapevolmente un auspicabile ritorno all'uso della chiesa, così come idonei interventi volti ad affrontare le principali problematicità strutturali in essere, temi su cui sono proposte alcune preliminari suggestioni progettuali elaborate dagli studenti.

ORARI

Inaugurazione: sabato 11 febbraio, ore 10.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 26 febbraio con il seguente orario: lunedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle ore 12, domenica 12 e 26 febbraio e martedì 14 febbraio dalle ore 15 alle ore 17.

Gallery