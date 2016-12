Exit Band live, il capodanno al Weedoo di Limena

La soluzione migliore per il vostro capodanno?

Exit band live @ Weedoo - Limena

Ingresso libero - Prenotazione consigliata

Cerchi una nottata di San Silvestro diversa, divertente e leggera? Sei stanco delle solite proposte, dei soliti cenoni?

Preferisci scegliere i piatti che più ti piacciono?

Allora... Vieni con noi!

Exit Band Italian Tribute ti aspetta al Weedoo di Limena per dare il benvenuto al nuovo anno nel modo più spassoso e festaiolo possibile.

Ambiente spazioso, piacevole ed informale, piatti tutti in “classe A”, per un’offerta che incontra tutti i gusti: dagli straordinari galletti alle pizze ai sandwiches senza dimenticare i piatti vegetariani e le sempre più richieste pietanze Vegane, le migliori birre ed un’attrezzata area giochi per i tuoi bimbi.

Un locale Top dunque che ospita una delle band più coinvolgenti e trascinanti del panorama musicale con il suo repertorio che propone il meglio della musica italiana e non solo...

Festeggia con noi... Un Capodanno che è tutta un’altra musica!



Maggiori informazioni allo 049 9815017

Prenotazione tavoli NUMERO VERDE 800 661 82

Pagina web http://www.weedoo.it/