"Exodus" musica in cammino: il mito di Orfeo, viaggio nell'opera lirica

Viaggio alla scoperta dell'Opera Lirica da Monteverdi a Puccini con Luca Paccagnella al violoncello. L'evento è previsto per il 26 novembre 2019 alle ore 16.30 presso la Sala Romanino Musei Civici agli Eremitani.

Un evento in collaborazione con Assessorato alla Cultura Comune di Padova e Musei Civici agli Eremitani nell'ambito del progetto The Sound of Stone Project Architetture sonore Musica Architettura e Turismo patrocinato da Regione Veneto, Nuova Provincia di Padova e Comune di Padova.

Informazioni e contatti

Web: http://www.unipoppd.org