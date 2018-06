"Experience Sharing", convegno delle società cinese e italiana di endoscopia chirurgica

Il 15 e 16 giugno si svolge alll'NH Hotel Mantegna di via Nicolò Tommaseo il primo simposio annuale congiunto delle società cinese e italiana di endoscopia chirurgica.

Il convegno "Experience Sharing, Italian society of surgical endoscopy and Chinese society of surgical endoscopy" è aperto al pubblico nella giornata di venerdì 15 giugno.

Si parlerà del ruolo dell'infermiere in endoscopia, di nutrizione enterale, di tecniche a confronto nei tumori locali del retto, di cisti e pseudocisti pancreatriche e di lesioni Iatrogene della via biliare.

Saranno presenti i maggiori esperti italiani di chirurgia ed endoscopia chirurgica.

