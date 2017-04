The Exploited + The Casualties concerto al Mame Club

A Padova l’ondata del Punk inglese

Exploited e Casualties insieme sul palco del Mame Club

Una data unica con i fondatori della scena del ‘79

assieme a Sex Pistols, Clash e The Damned

The Exploited + The Casualties

Prevendita: 18 euro + d.p. su mailticket.it

Alla porta: 20 euro

ARCI Mame Club

via Sarpi 48, Padova

Torna in Italia una delle band più amate e più discusse, simbolo del punk rock mondiale. Definiti tra i massimi esponenti dell’ “Anarco Punk”, gli Exploited - attivi dai primi anni 80 - sono diventati uno dei gruppi imprescindibili della scena. La loro discografia è definita una vera e propria colonna portante del genere partendo dai primi lavori come “Punks Not Dead “ del 1981 fino a “Fuck The System” del 2003. Le loro sonorità durante questi 30 anni di onorata carriera sono state varie ma pur sempre aggressive, passando dal punk rock più classico fino ad arrivare alle contaminazioni col metal più recente. Un live sicuramente esplosivo.

Gli Exploited hanno scelto, in apertura, la street-punk band più famosa al mondo: The Casualties. Direttamente da New York City, i Casualties vivono e amano il punk rock da oltre 25 anni. Jorge, Jake e Rick Meggers non mostrano il minimo di stanchezza e nei primi mesi del 2016 è uscito il loro nono album in studio: “Chaos Sound”. Ancora una volta dimostreranno come lo street-punk deve suonare nel 2016: ruvido, autentico, dinamico.

