Extra Murum, collettiva diffusa a Cittadella

Extra Murum

Torre di Malta - Cittadella

dal 2 al 24 settembre

Dal 2 al 24 settembre arriva anche a Cittadella Extra Murum, la collettiva diffusa a cura di artisti provenienti da tutta Italia che si delinea come momento significativo e di confronto sulla ricerca, attraverso un medium particolare: l'argilla, ossia la materia prima della ceramica.

La mostra unisce cinque città murate venete - Asolo, Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto, Cittadella, Marostica - e offre la possibilità di osservare un dialogo tra un tema comune, tecniche differenti, poetiche di respiro internazionale e luoghi rappresentativi della storia.

A Cittadella espongono gli artisti Sara Dario e Maurizio Mastromatteo.

Le loro opere saranno collocate al Museo Archeologico di Torre di Malta e sul ballatoio del quarto piano sempre della Torre di Malta, quindi saranno visibili lungo il percorso del Camminamento di Ronda.

LA MOSTRA

Si presenta come un circuito artistico e turistico, il cui filo conduttore è dato all’argilla.

I curatori Marco Maria Polloniato e Fabiola Scremin hanno individuato dieci artisti i cui percorsi di ricerca indagano la materia argilla e le sue molteplici possibilità espressive.

Dalla terracotta alla terraglia, dalla porcellana al gres, dalle tecniche antiche come il lustro alla fotoserigrafia, ogni autore ha sperimentato e costruito un’identità specifica in grado di confrontarsi sui piani comunicativi della scultura e della decorazione.

Nella tappa settembrina di Extra Murum gli artisti hanno realizzato opere inedite sul tema in un’ottica site specific.

IL CATALOGO

Il catalogo della mostra, in italiano e inglese, presenta due volumi rispettivamente con l’introduzione di Chiara Casarin, direttore dei Musei civici di Bassano del Grappa, e di Claudia Casali, direttore del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.

All’interno è presente un ricco corredo fotografico, grazie agli scatti realizzati da Alessandro Molinari, con biografie e i testi critici di presentazione dei lavori inediti.

ORARI

Cittadella, Torre di Malta (ingresso da IAT Porta Bassano) > lunedì-domenica 9-19.

INFORMAZIONI

Sito web Lampi Creativi

Sito web comune Cittadella

Pagina Facebook