F A C E #youare - il giovedì d’estate a Le Staffe

F A C E #youare - il nuovo Giovedì d'Estate a Le Staffe

Arriva un punto della nostra vita in cui decidiamo di cambiare, di stravolgere la nostra vita e molto spesso, soprattutto nelle donne, questo cambiamento coincide con un cambiamento di look!



Quando si cambia non è importante chi siamo stati, ma è importante chi vogliamo essere e F A C E ha deciso di avere un look tutto nuovo, un look che vi sveleremo di giovedì in giovedì, in una nuova location, Le Staffe.

GIOVEDÌ 10 AGOSTO LA PRIMA SERATA DI ESTETICA E BENESSERE

in cui sarà presente il nostro partner Beauty 101, luogo ideato per la cura e il relax del corpo e della mente, che propone servizi di epilazione, manicure, pedicure, ricostruzione unghie con prodotti Golden Nails, applicazione semipermanente Easy Color Gel, applicazione ciglia Glamour Lashes, make up, trattamenti viso e corpo personalizzati, trattamento hammam con bagno di vapore e massaggi.

Vi aspettiamo

dalle 21 alle 2

A Le Staffe

ALL DOGS ARE WELCOME

In collaborazione con

Lakme' ITALY & Ausonia Ingross Cash & Carry Limena

via dell'ippodromo, 4 Padova - Le staffe

Possibilità di riservare tavoli per la serata.

Per informazioni & prenotazioni:

Antonio Canonico 389 7903933