F A C E #youare - il giovedì d’estate a Le Staffe

Arriva un punto della nostra vita in cui decidiamo di cambiare, di stravolgere la nostra vita e molto spesso, soprattutto nelle donne, questo cambiamento coincide con un cambiamento di look!

Quando si cambia non è importante chi siamo stati, ma è importante chi vogliamo essere e F A C E ha deciso di avere un look tutto nuovo, un look che vi sveleremo di giovedì in giovedì, in una nuova location, Le Staffe.

GIOVEDÌ 17 AGOSTO VI PRESENTIAMO Hair Point

Vi aspettiamo

dalle 21 alle 2

a Le Staffe

All dogs are welcome

via dell’ippodromo, 4 Padova - Le staffe

Possibilità di riservare tavoli per la serata.

Per informazioni & prenotazioni:

Antonio Canonico 389 7903933