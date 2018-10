F@mu 2018, visite animate e una caccia al tesoro al Museo della navigazione fluviale di Battaglia

Il museo dei Barcari (Muba), cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, domenica 14 ottobre, alle ore 10 e alle ore 16, in occasione della giornata nazionale delle famiglie al museo - F@mu 2018, propone delle visite animate e una caccia al tesoro per le famiglie all'interno del Museo.

Il tema sarà: "Piccolo ma prezioso!"

Una giornata speciale in cui le famiglie si ritrovano al Museo dei Barcari per imparare, giocando, la storia e le tradizioni legate alla navigazione fluviale e scoprire che la vita di fiume non è solo legata al passato ma, con delle piccole e preziose azioni, si può contribuire a farla rifiorire.

Durata delle attività circa 2h.

Costo euro 20 a famiglia

Costo ridotto per le famiglie residenti a Battaglia Terme euro 10 .

Il Museo è aperto dal martedì alla domenica

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Per informazioni e prenotazioni contattare

Museo Civico della Navigazione Fluviale

- tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

