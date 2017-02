“La Fabbrica di Cioccolato” in piazza Garibaldi, corso Cavour e via Santa Lucia

L’Acc - Associazione commercianti del centro e Terra&Arte portano a Padova “La Fabbrica di Cioccolato”, una grande struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato.

In programma degustazioni, cooking show, lezioni per adulti, laboratori per bambini e la realizzazione di una tavoletta di cioccolato da Guinness.

SCARICA IL VOLANTINO DELL'EVENTO

Iniziativa patrocinata dal comune di Padova.

Dove

Piazza Garibaldi, corso Cavour e via Santa Lucia

Per informazioni

Acc - Associazione commercianti del centro

pagina Facebook

​Associazione Terra e Arte

pagina Facebook

Gallery