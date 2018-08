"Facciamo una chitarra", giocolaboratorio per bambini al negozio "La giraffa Gina"

Una chitarra da costruire è un buon motivo per far muovere le mani, conoscere i materiali e decorare con i colori. Venerdì 14 settembre alle 16,30 (1 ora) gioco laboratorio per bambini di 5-7 anni (senza genitori).

L’attività costa 2 euro ed è necessaria la prenotazione al 346-2741197 oppure info@lagiraffagina.it

