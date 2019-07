Facciamo Fiki Fiki, Gianni Drudi live al parco della Musica

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2357676064491845/

🍋🍋🍋

Hey ci stai fiky fiky con me?

Facciamo fiky fiky insieme? Dai! Dai!

Hey ci stai fiky fiky con me?

Facciamo fiky fiky insieme?

🍋🍋🍋

Era l'estate del 1992 e le radio passavano ad ogni ora Fiki Fiki di Gianni Drudi.

Oggi, 2019, vogliamo celebrare l'estate con una serata folle e allegra (qualcuno la chiamerebbe trash) all'insegna dell'amore e del limone libero.

Sul Crystal Stage del Parco della Musica mercoledì saliranno proprio Gianni Drudi e il mitico Ornello per farci passare una serata senza freni e inibizioni.

Ingresso up to you. Portate la vostra voglia di limonare.

Mercoledì 31 luglio, il Parco della Musica di Padova ospiterà il live di Ornello, il cantautore surreale che con il suo nichilismo sta spopolando in tutta Italia. Un passato da frontman nella band garage rock dei Boxmen, Ornello è un mix indie tra Luca Sardella e Vasco Rossi, tra Bugo, Calcutta, Tricarico e Ornella Vanoni, ebbene sì, perché il suo nome d’arte è ispirato proprio alla mitica “Cantante della Mala”. Forte personalità artistica, sette singoli all’attivo, e importanti collaborazioni con il mondo dell’illustrazione e del fumetto, Ornello è pronto a travolgere il pubblico del Parco della Musica a suon di motivetti pop, di quelli che ti entrano in testa, melodici e irriverenti.

Ornello sarà l'apertura del main event, il live del mitico Gianni Drudi e la sua storica hit "Fiki Fiki"

Gallery