Face: apre il giovedì delle donne a Le Staffe

Arrivano i giovedì de Le Staffe a Padova.

La novità della scorsa stagione estiva è diventata una realtà, per questo motivo anche quest'estate le Staffe ospiteranno F A C E, l'evento Beauty per eccellenza e dedicato a tutte le donne.

Face anche quest'estate presenterà un'ampia proposta di partner: Hair Stylist, Make up Artist, Beauty Centre, Negozi di Abbigliamento e tante altre novità che di giovedì in giovedì vi sveleremo!

Il servizio è gratuito ma su prenotazione.

Possibilità di riservare tavoli per la serata. Parcheggio gratuito

Per informazioni & prenotazioni

Antonio Canonico 389 7903933

Evento Facebook