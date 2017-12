F.A.C.E. spettacolo di danza, circo, musica e teatro al Teatro Filarmonico di Piove

Teatro Frida in collaborazione con l’Associazione Nuova Scena, la Cooperativa il Germoglio e Zeppelin Studio e con il sostegno del Comune di Piove di Sacco e della Banca Patavina, è lieta di annunciare la 5° Edizione del F.A.C.E. (FRIDA ARTISTIC CHRISTMAS EXCHANGE), il festival di danza, circo e musica basato sulla condivisione di talenti.

Teatro Frida, è ormai una realtà ben conosciuta nel territorio della Saccisica per la sua capacità di stupire sempre con spettacoli di forte impatto scenico, di far conoscere avanguardie artistiche internazionali e di diffondere il messaggio della condivisione di energie ed esperienze.

Già perché sin dalla nascita, a Giugno 2012, l’associazione si propone di creare momenti di festa e di aggregazione per la collettività, per chi frequenta la scuola e per chi è semplicemente desideroso di scoprire nuove forme d’arte, nel loro significato originario di rituali sociali. Attraverso tante e molteplici iniziative, proprio come F.A.C.E., Teatro Frida promuove la cultura dell’arte urbana contemporanea.

Per 4 giorni, dal 3 al 6 gennaio, danzatori e artisti provenienti da tutto il mondo, si incontreranno a Piove di Sacco per condividere le proprie conoscenze, professionali e didattiche, le proprie ricerche artistiche, studi, lavori e talenti.

La città e la sede storica del Teatro Frida diventeranno con orgoglio residenze di questo collettivo artistico. Quattro giorni di lezioni e workshop tenuti da:

Piergiorgio Milano, Sara Sguotti e Nicola Simone Cisternino per la danza contemporanea, il maestro di musica Michele Ciccimarra, Giovanni Gava Leonarduzzi per breaking, Aleksandros Memetaj per il teatro, Serena Pedrotti per hip hop e Paolo Locci per il circo contemporaneo.

Per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo delle arti performative, l’appuntamento è con F.A.C.E. OPENSTAGE, uno spettacolo davvero unico nel suo genere, messo appunto dagli stessi danzatori, che alternerà performance di danza, circo e teatro e che si svolgerà presso il Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, sabato 6 gennaio alle ore 21.15.

INFORMAZIONI

http://www.teatrofrida.it/asd-si-ste-ma/

https://www.facebook.com/events/369033866894839/

https://www.facebook.com/TeatroFrida/

TEATRO FRIDA info@asdsistema.it - 348 24 67 587

INFO E PRENOTAZIONI BIGLIETTI: face2018.teatrofrida@gmail.com