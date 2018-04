"Face to Face. Una partita di sguardi. Uno specchio di anime" a Villa Bistro

Face to Face. Una partita di sguardi. Uno specchio di anime.

dal 14 aprile al 3 maggio

Villa Bistro

Si svolge a Villa Bistrò il primo dei tre appuntamenti organizzati in terraferma da Venice Art Space, impegnata nell'organizzazione di eventi di intrattenimento culturale che uniscono all'Arte la valorizzazione delle eccellenze territoriali.

Il format esce temporaneamente dal territorio lagunare per entrare nella città di Padova, condividendo con Villa Bistrò atmosfere dal respiro internazionale, tra incontri d'arte, gourmet e musica.

La mostra

Il titolo della mostra mette in luce due differenti e caratteristici approcci alla ritrattistica: in "Face to Face" sono i soggetti delle opere che si specchiano tra loro nelle dinamiche dell'allestimento. "Face to Face" è l'incontro con sè stessi, quando guardare un volto ritratto fa provare dlle emozioni che in qualche modo hanno a che fare con sè stessi. "Face to Face", tra il maschile e il femminile nella continua volontà di raggiungere l'equilibrio.

I giocatori, o meglio gli art players di questo evento, sono Elisabetta Maistrello, vicentina di nascita, e Paolo Rigoni, anche lui di origine veneta. Una partita di sguardi, un dialogo di emozioni, uno specchio di anime.

Orati di apertura

Da lunedì a venerdì 12-15 e 18-24, sabato 18-24

Per tutta la durata della mostra gli spazi del bistrò sono aperti all'organizzazione di meeting, cene aziendali, feste private.