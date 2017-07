FAI + Vespa, caccia al tesoro in Vespa tra i colli Euganei e aperitivo a Villa dei Vescovi

Sabato 22 luglio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, si svolgerà una caccia al tesoro non convenzionale, con un percorso ad anello che partirà e arriverà a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, bene del FAI.

Lo scopo della caccia al tesoro, che si snoderà lungo parte dei colli Euganei, è di valorizzare le strade, i percorsi, i paesaggi e la storia del territorio, possibilmente in sella ad una Vespa.

L’evento infatti è stato organizzato congiuntamente dal FAI - Delegazione di Padova, dal Vespa Club Roncajette e dal Vespa Club Vespe Padane.

ITINERARIO

Il percorso avrà inizio dal Portale Est di Villa dei Vescovi e toccherà le principali città che fin dal Medioevo hanno caratterizzato il territorio dei Colli Euganei, attraverso le strade che da sempre le hanno collegate.

Il percorso, che può essere effettuato a scelta in una delle due direzioni, è il seguente:

Villa dei Vescovi - Torreglia - Roccolo - passo Roverello - piano del Mottolone - Arquà Petrarca - Monselice - Baone - Este - Calaone - Valle San Giorgio - Fontanafredda - Faedo - Ca' Lustra - Galzignano - Castelletto di Torreglia - Villa dei Vescovi.

L'itinerario è stato elaborato assieme all’insegnamento di Archeologia Medievale dell’Università di Padova, anche grazie all’applicazione dedicata: appasseggio sui colli euganei.

PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare alla caccia al tesoro anche altri tipi di scooter o moto, ma parteciperà in Vespa avrà già un bonus in partenza, che aumenterà in proporzione all’età del veicolo.

Lungo le otto tappe del percorso si si dovranno sciogliere alcuni enigmi e si dovrà rispondere ad alcune semplici domande, basate sulle targhe del Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, sulle risorse storiche, ambientali ed enogastronomiche dei Colli.

Dovranno poi essere presentate almeno tre foto di strade, paesaggi ed elementi naturali incontrati durante il tragitto e che hanno emozionato per la loro bellezza; non viene premiata la tecnica fotografica, ma il cuore e l’energia che riescono a comunicare.

Entro le 18.30 è previsto il rientro dei partecipanti, che parcheggeranno i loro mezzi al Portale Est, all’interno di Villa dei Vescovi.

PROGRAMMA

Ore 14.30: ritrovo e partenza dal Portale Est

Ore 18.30: rientro e termine della gara al Portale Est

Dalle 18.45: sulla terrazza Nord verrà servito un aperitivo a buffet con prodotti del territorio.

Dalle 19.30: i ciceroni accompagneranno i partecipanti alla visita di Villa dei Vescovi, che verranno coinvolti in un’esperienza unica e di grande suggestione.

Dalle 20.15: proclamazioni dei vincitori e relative premiazioni.

PREMI

A tutti i partecipanti verrà fatto dono di un ricordo della manifestazione, i vincitori potranno competersi quattro cene omaggio all’antica Trattoria da Ballotta, quattro ingressi con consumazione a Villa Barbieri, cinque confezioni da tre bottiglie di Ca' Lustra, i salumi della macelleria Beghin di Bresseo, alcune prestigiose pubblicazioni relative ai beni FAI.

COSTO

Per la partecipazione alla caccia al tesoro viene richiesto un contributo volontario a partire da 25 euro.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Roberto - Vespa Club Roncajette: 347.9798842 - vespaclubroncajette@gmail.com

Gianluca - Vespa Club Vespe Padane: 345.4665458 - info@vespepadane.com

