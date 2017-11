"Fair Jobs & Growth. Il valore del lavoro", incontro alla Facoltà teologica del Triveneto

Sabato 18 novembre dalle 9 alle 13, alla Facoltà teologica del Triveneto appuntamento con "Openfield", il campo aperto di riflessione e approfondimento sociopolitico organizzato da Pastorale Sociale e del Lavoro, Fisp - Scuola di formazione all’impegno sociale e politico, Azione cattolica, Acli, Agesci, Csi, Noi Associazione - che concentrerà l’attenzione sul lavoro: "Fair Jobs & Growth. Il valore del lavoro" è, infatti, il titolo dell’edizione 2017.

Dignità e crescita del lavoro sono i fari che vogliono illuminare l’appuntamento padovano, che si pone in stretta relazione con il contemporaneo evento europeo del Social Summit di Göteborg (17 novembre), iniziativa organizzata e promossa dalla Commissione Europea e dal Consiglio Europeo, in collaborazione con il Governo Svedese, che vede la partecipazione dei capi di stato e di governo dell’Unione Europea, istituzioni dell’UE, parti sociali europee, società civile e altri attori chiave, con l’obiettivo di discutere e dibattere proprio sulla tematica di “Crescita e Lavoro equo”.

"L’idea del lavoro - spiegano i promotori di Openfield - come semplice impiego è messa a dura prova dal contesto di crisi economica e dalla progressiva perdita dei diritti lavorativi e sociali. Diventa per noi prioritario riaffermare un modello di lavoro dignitoso (Fair), fondato sul rispetto e sulla promozione della dignità della persona umana. Il lavoro così inteso è opportunità di crescita (Growth) per la persona e la comunità, valorizza la persona all’interno di un gruppo, è base della giustizia e della solidarietà sociale, genera la vera ricchezza".

Su questo tema si confronteranno il vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla, il responsabile del servizio per la pastorale sociale e del lavoro di Milano don Walter Magnoni e il segretario generale della FIM-CISL Marco Bentivogli.

