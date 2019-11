“Fake news day”, ultimo evento del progetto europeo Fake Off a Palazzo Moroni

Mercoledì 20 novembre si svolge l’ultimo evento del progetto europeo “Fake Off!”, una giornata che intende promuovere l’alfabetizzazione sui digital-media fra i giovani, creare consapevolezza sulla disinformazione intenzionale e fornire strumenti per identificare ed evitare le fake news, con il contributo di giornalisti, docenti ed esperti.

L’evento si svolge dalle 9 alle 13 presso la Sala Anziani di Palazzo Moroni, a Padova. La partecipazione è libera e gratuita.

L’evento

L’appuntamento è l’occasione per presentare i risultati di due anni di lavoro all’interno del progetto “Fake Off!”: strumenti digitali multilingua, sviluppati secondo un concetto didattico innovativo, per promuovere l’alfabetizzazione mediatica a scuola, negli ambienti lavorativi e nei centri di informazione per i giovani o altri contesti legati al mondo giovanile.

È stata realizzata un’applicazione gratuita per smartphone, pensata per aiutare i giovani ad avvicinarsi all’argomento attraverso giochi, quiz, esempi e una piattaforma di segnalazione sulle notizie false. Inoltre, un sito web in 5 lingue e una pagina Facebook raccolgono e diffondono materiali, studi e contributi sul tema.

Al termine dei lavori, i nuovi strumenti a disposizione possono essere sperimentati grazie alle interactive work stations, predisposte nella sala e gestite dai giovani che a fine settembre hanno preso parte allo scambio giovanile legato al progetto.

L’evento si svolge in contemporanea in 5 Paesi europei (Austria, Germania, Spagna, Portogallo e Italia), nel giorno in cui in tutto il mondo si ricorda il trentennale della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Il programma della giornata

9 – 9.30

Accoglienza e registrazioni

9.30-12.30

Saluti istituzionali | Enrico Fiorentin – Consigliere del Comune di Padova e Luca Giuliana – Spazio Europa dell’ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova;

– Consigliere del Comune di Padova e – Spazio Europa dell’ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova; Keynot speech – Le sfide pedagogiche nella rivoluzione digitale | Matteo Adamoli (docente di Pedagogia della Comunicazione – Università IUSVE);

(docente di Pedagogia della Comunicazione – Università IUSVE); I giovani fra Digital Literacy e new media | Renato Stella (docente, coordinatore del gruppo di ricerca ‘Literacy e nuovi media: usi sociali delle nuove tecnologie da parte dei giovani”, nonché membro del Pa.S.T.I.S. Padova Science, Technology & Innovation Studies);

(docente, coordinatore del gruppo di ricerca ‘Literacy e nuovi media: usi sociali delle nuove tecnologie da parte dei giovani”, nonché membro del Pa.S.T.I.S. Padova Science, Technology & Innovation Studies); Fake News: il fenomeno, evoluzione e conseguenze | Luca Barbieri (giornalista e docente di Linguaggio Giornalistico – Università di Padova);

(giornalista e docente di Linguaggio Giornalistico – Università di Padova); Generazioni Connesse: un progetto del Ministero dell’Istruzione | Martina Mazzeo (giornalista Agenzia Dire – partner di “Generazioni Connesse” Safer Internet Italia);

(giornalista Agenzia Dire – partner di “Generazioni Connesse” Safer Internet Italia); Presentazione del progetto “Fake Off!”, risultati e output | Alice Trevelin (italian project officer);

(italian project officer); Presentazione app per smartphone “Fake Off!” a cura dei giovani partecipanti allo Youth Exchange durante il quale è stata testata l’App;

“Fake Off!” a cura dei giovani partecipanti allo Youth Exchange durante il quale è stata testata l’App; Domande e chiusura lavori.

12.30 – 13

Interactive work-stations per provare l’App, visitare il sito e i materiali online;

per provare l’App, visitare il sito e i materiali online; Buffet ;

; Visual mapping (facilitazione grafica) by IDA.Identity Altlas

Il progetto

“Fake Off!” è un progetto di partenariato strategico Erasmus+ nell’ambito della Gioventù, promosso da 7 organizzazioni europee: le austriache Bit Schulungscenter, LOGO Jugendmanagement e ÖIAT, la tedesca YEPP Europe, la portoghese Future Balloons, la spagnola GoEurope-Asociación intercultural Europea e per l’Italia Jonathan Cooperativa Sociale, realtà operante nella provincia di Padova.

Il “Fake News Day” ha ottenuto il patrocinio del Comune di Padova e la collaborazione dell’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, di Arci e la media partnership di Innovation Nation e di Veneto Economia.

Per informazioni

Alice Trevelin – Responsabile Europa per Jonathan Cooperativa Sociale

Tel. 348. 9342361

E-mail: alice.trevelin@jonathancoop.com

Info web

http://www.progettogiovani.pd.it/convegno-fake-news-day/