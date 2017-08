Evento da facebook https://www.facebook.com/events/331979543909761/

FAKE Student ✰ Villa Barbieri ✰ TEDUA ✰ 2 drink

Domenica 10 Settembre - VILLA BARBIERI

Il Party di fine Estate..!

➀ MAIN COMMERCIAL ARENA

Suoneranno tutte le Hit del momento, e sarà nostro ospite:

/// TEDUA \\\\

(https://www.facebook.com/teduaufficiale/)

Si esibirà in Live!

➁ HIP HOP, R&B, REGGAETON AREA

BY AY PAPĪ , thanks to Rat-Truppen

*******************************

Apertura cancelli ore 21

Esibizione main guests: ore 23.30!

*******************************

✎ Prezzi e biglietti:

🍕 Pizza+Bibita+Ingresso discoteca+drink

Prenota il tavolo pizza al tuo PR o all’infoline.

INVITO (5 euro prevendita, 8 in serata)

Comprensivo di 2 drink

🎉 In serata: è possibile entrare a prezzo maggiorato

♛ Tavoli:

Pista: 25 euro

Prive: 30 euro

Prive consolle: 35 euro

🚌 Navette:

Zona Piovese e limitrofi, contatta il numero 347 183 7746 e/o 346 315 4534

OFFERTA : Andata + Ritorno a SOLI 4 euro

Zona Este / Abano e limitrofi, contatta il numero 348 785 4371

OFFERTA : Andata + Ritorno a SOLI 6 euro

Zona Padova Centro contatta il numero 342 016 2252

✉ Contatta il tuo PR di fiducia o uno dei nostri numeri infoline per maggiori info!

☎ Infoline:

347 431 7207 Emanuele

346 236 7985 Luca ( solo Whatsapp )

3496647723 Gianluca

348 785 4371 Denis

Non fartelo raccontare, vieni a viverlo.

✦

VILLA BARBIERI

Via Venezuela 11, Padova

Ingresso VM 14

Consumazioni alcolice solo ai maggiorenni