FakeStudent e Lolitaᵀᴹ Fake edition all’Extra Extra

Torna l’appuntamento che ha fatto ballare migliaia di persone in queste ultime edizioni in un Closing Party imperdibile!

Il Sabato notte è #ExtraExtra

Presso la Discoteca Extra Extra, il locale Patavino più conosciuto della città per essere rinnovato e curato nel minimo dettaglio per ospitare gli eventi più ballati della penisola.

Fake Student approda ancora una volta in città!

👑 Main Room 👑

“ Special Guest “

MISTERIKY , Top Dj from Spring Break 🎵

“ Special DJ “

AY PAPĪ 🎶

“ Resident DJ “

FANZ 🎼

“ Special Voice “

Alexandra Voice 🎤

💃 Performance by DANCE ARMADA 💃

👺Mascotte Animation 👺

👑 Level 2 👑

LOLITA

Hip Hop / Reggaeton

R’N’B / TRAP

📍Modalità di ingresso

5 euro di prevendita + 9 euro al locale con consumazione 🍹

14 euro con consumazione, condividendo tramite l’app UGO!

50 premi limitati validi tutta la notte! Be smart!

CLICCA QUI: https://ugo.srl/e/2Ov

Possibilità di entrare in serata a costo maggiorato.

16 euro

Info e prenotazione tavoli :

347 4317207

🚃Servizio navette DISPONIBILE :

347 4317207

👗 Guardaroba disponibile a 2 euro

EVENTO 16+

📌 Presso Extra Extra

Via Giacomo Ciamician, 5

35143 Padova – Italy

Lolitaᵀᴹ FAKE Edition ✪ Extra Extra | Level 2

▧ SABATO 28 APRILE 2018 ▧

⊙ Extra Extra - Level Two ⊙

Level Two è la seconda sala situata al piano superiore dell’Extra Extra!

BE YOUR SELF, BE LOLITA !

🔈MUSIC

Hip Hop ♫

R&B ♫

Reggaeton ♫

Dance Hall ♫

Trap ♫

Moombahton ♫

Top Spotify Playlists ♫

Everything except Edm !

🎉 ROTATING SHOW BY

DJ Enry Zanna

DJ Yves

DJ Riccardo Zangirolami

DJ Ovren from People

Silvia Voice

Alex Bovo Voice

Ale X Voice

💰 PRICES:

- 17 uomo/donna (con drink incluso) in prevendita

- possibilità di accedere al locale in serata a prezzo maggiorato

☎️ Infoline e Tavoli:

3396417774 - 3494768846 - 3496647723

📍Discoteca Extra Extra | Via Ciamician 5, Padova

Gallery