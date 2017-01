Falò della Befana a Salboro

Venerdì 6 gennaio, come ogni anno, bambini e adulti sono invitati al classico Falò della Befana organizzato dalla famiglia Bolzonella, in via Salboro 41 a Padova.

La festa, organizzata in occasione dell'Epifania, prevede tante sorprese, musica, attrazioni per i bambini, vin brulè, spumante per festeggiare il nuovo anno e pasta e fasoi come piatto tipico.

IL PROGRAMMA

Ore 17 - Ritrovo dalla famiglia Bolzonella;

Ore 17.30 - "UNA STELLA PER CHIARA" in collaborazione con la Nostra Famiglia di Padova;

Ore 18 - "Brusemo ea Vecia", tradizionale Falò della Befana;

Ore 18.30 - "Arriva la Befana" per i più piccoli;

Ore 19 - Spettacolo pirotecnico.

INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/events/1379815642063422/