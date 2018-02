FameLab 2018, le selezioni al centro culturale Altinate San Gaetano

Spiegare la scienza, renderla comprensibile e appassionante... in tre minuti! È la sfida di FameLab 2018, il talent-show internazionale della divulgazione scientifica per gli scienziati under40 che farà tappa per la quarta volta consecutiva a Padova, per le selezioni locali, mercoledì 28 febbraio, nella cornice del centro culturale San Gaetano di via Altinate, a partire dalle ore 9.

Una ventina tra scienziati, ricercatori, studenti e aspiranti divulgatori scientifici potranno mettersi alla prova grazie all'iniziativa organizzata da Pleiadi in collaborazione con Università degli Studi di Padova e INAF Osservatorio Astronomico di Padova, con il supporto mediatico di RadioBue e di Vivi Padova.

Sul palco, ogni concorrente avrà la possibilità di mettersi in gioco presentando un argomento a scelta, un cavallo di battaglia come si dice nel mondo dei talent, e cercando di convincere il pubblico di studenti e la giuria di esperti provenienti dal mondo della scienza e della comunicazione. I primi due classificati avranno accesso alla finale di FameLab Italia, che si terrà nell'ambito del Festival della Scienza di Roma, e a una masterclass con un attore di fama internazionale.

Chissà che non venga da Padova il vincitore assoluto di FameLab Italia, che avrà la chance di confrontarsi con i vincitori della competizione in altri 31 paesi del mondo nella finale internazionale di giugno nel Regno Unito.

Per sostenere e preparare i concorrenti, è stato offerto a tutti gli iscritti un corso gratuito di public speaking tenuto da un attore professionista lo scorso 24 febbraio presso l’INAF Osservatorio Astronomico di Padova. Ora ai partecipanti non resta che mettere in pratica i consigli ricevuti e salire sul palco.

Per informazioni: www.famelab-italy.it, padova@famelab-italy.it.