"Famiglia, sul fascismo e altre calamità", spettacolo teatrale al circolo Olol Jackson

"Famiglia, sul fascismo e altre calamità"

Al Circolo Olol Jackson, sabato 8 Febbraio, alle ore 19, l’attore italo-argentino Norberto Presta interpreterà un melodramma contemporaneo, quasi una novela.

"Famiglia, sul fascismo e altre calamità" il titolo dello spettacolo con Presta nel ruolo di Martita, una donna che rinuncia a tutto sedotta dalla nostalgia per un passato che non le appartiene, intrappolata in uno stile di vita che accetta come unico, oppressa da un’ideologia che non può nemmeno riconoscere. Perché? Per ignoranza? Per ingenuità? Per paura? Per amore?

Al termine, Norberto presenterà il suo ultimo libro: “Tutti i peccati del mondo”.

Info web

https://www.facebook.com/events/995211790850673