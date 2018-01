Incontri per famiglie “Domenica al Museo 2018”

I Musei Civici e le Biblioteche anche quest’anno propongono una ricca scelta di attività didattiche, che coinvolgeranno le famiglie alla riscoperta del patrimonio della nostra città conservato presso i Musei Civici agli Eremitani, a Palazzo Zuckermann, al Palazzo della Ragione, al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea e percorsi di lettura animata in Biblioteca per i più piccoli.

TUTTI GLI INCONTRI PER FAMIGLIE, DA GENNAIO A DICEMBRE, “DOMENICA AL MUSEO 2018”

Avvicinare i bambini e i ragazzi con le loro famiglie al patrimonio culturale conservato nei musei e nelle biblioteche rappresenta una delle missioni degli istituti culturali pubblici, perché permette di conoscere della propria storia e di accrescere la consapevolezza del valore artistico e civile della cultura. Educare insegnando ad ammirare il patrimonio civico, comprenderlo e preservarlo consente inoltre di far acquisire un senso di appartenenza più consapevole alla propria città e comunità.

Attraverso gli strumenti offerti dalla moderna didattica museale, interpretati in una dimensione ludica, ma sempre scientificamente corretta, le famiglie potranno vivere esperienze fondamentali per la loro crescita insieme, in un contesto diverso, prezioso e suggestivo, come quello delle sale dei Musei e della Biblioteca. Potranno inoltre cominciare a prendere familiarità e confidenza con questi spazi per vivere un’atmosfera familiare anche presso musei e biblioteche.

I percorsi saranno incentrati sulla storia e la storia dell’arte a partire dall’archeologia fino all’età contemporanea, trattando reperti, pitture, sculture, numismatica, abiti, accessori, gioielli d’epoca, divise militari e bandiere, tecniche artistiche, restauri ed indagini archeologiche oltre ad accompagnare i piccoli in mondi fantastici e a scoprire le loro emozioni attraverso la lettura e la creazione di libri.

Gli incontri sono stati pensati per coinvolgere in un piacevole momento insieme grandi e piccoli, progettati e realizzati da esperti in didattica museale che guideranno e accompagneranno l’esperienza rendendola un’occasione unica di conoscenza e divertimento.

ATTENZIONE - Per ogni appuntamento di Domenica al Museo è necessaria la prenotazione presso l’Associazione che cura l’incontro.

22 aprile, ore 16

Museo d’Arte Medievale e Moderna – Pinacoteca

Dalla natura le immagini svelate: curiosità e leggende

“Sveliamo”la natura: attraverso un breve percorso in Pinacoteca scopriremo immagini, allegorie e simboli presenti in alcune opere. Poi un travolgente gioco dell’oca, con pedine gigantesche e colorate, sarà un momento di scambio e di confronto.

IMMAGINARTE 049 8719255; info@immaginarte.org

9 settembre, ore 16

Passeggiata archeologica - Museo Archeologico

A spasso per le vie di Patavium, sulle orme della storia

Un suggestivo itinerario lungo l’antico tracciato della via Annia alla scoperta di luoghi, momenti e leggende che scandirono la storia di una delle città più ricche dell’Impero romano, mentre i più piccoli avranno modo di conoscere una nuova amica … Cecilia …

SPHAERA 392 8689193; info@sphaerasnc.it

In caso di pioggia l’itinerario si svolgerà al coperto nella sede del Museo Archeologico.

23 settembre, ore 16

Museo Bottacin – Palazzo Zuckermann

Conia la tua moneta

Con tante curiosità e aneddoti si ripercorrono le varie fasi della nascita della moneta, si osservano da vicino le produzioni monetali delle varie epoche e se ne catturano i segreti e le particolarità delle raffigurazioni impresse. E per finire...conieremo una moneta tutta nostra!

IMMAGINARTE 049 8719255; info@immaginarte.org

14 ottobre, ore 16

Biblioteca Civica – Centro Culturale San Gaetano

Quattro passi nell’arte

I quadri parlano ad adulti e bambini: raccontano del proprio autore, stimolano a riflessioni personali, offrono una lettura della realtà, permettono di giocare con le immagini. Attraverso la lettura, la drammatizzazione e l’espressione artistica proveremo ad entrare nei quadri e a farli interagire con i bambini. Ciascuno sarà chiamato a diventare “quadro”a sua volta, assumendone i vestiti, i sentimenti, i colori.

LA BOTTEGA DEI RAGAZZI 049 686240; info@bottegadeiragazzi.it

28 ottobre, ore 16

Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea

Cent’anni fa si andava in guerra in bicicletta

Conoscete il bersagliere ciclista Ottavio Bottecchia? La sua storia avventurosa scandita da corse rocambolesche, faticose scalate e inaspettate fughe sarà il punto di partenza per scoprire le testimonianze di soldati che hanno combattuto la Prima Guerra Mondiale.

NEROASSOLUTO 348 6598114; silvia.zava@virgilio.it

11 novembre, ore 16

Museo Archeologico

Frammenti d’Egitto a Padova: Giovanni Battista Belzoni e Sekhmet raccontano

Come in una macchina del tempo, attraverso quanto ci raccontano i protagonisti di questo viaggio, andremo alla riscoperta di alcuni suggestivi aspetti del mondo dell’antico Egitto mentre i più piccoli faranno la conoscenza di un leone dal caratterino irascibile.

SPHAERA 392 8689193; info@sphaerasnc.it

25 novembre, ore 16

Museo d’Arte Medievale e Moderna, Arti Applicate e Decorative - Palazzo Zuckermann

Che buona la cioccolata!

Un piacevole pomeriggio in compagnia della Dama in Rosso per soddisfare curiosità sul mondo del cioccolato, ma anche del tè e del caffè, nella Venezia del Settecento.

ARC.A.DIA 333 6799660; arcadiadidattica@gmail.com

2 dicembre, ore 16

Museo d’arte Medievale e Moderna – Pinacoteca

Una mamma al Museo, l’immagine della Madonna col Bambino

Nelle sale della Pinacoteca osserveremo alcune opere in cui compare la Madonna con il Bambino e illustreremo i simboli presenti e il loro significato. Poi bambini e genitori realizzeranno un portachiavi con l’immagine dei dipinti.

ROSSODIMARTE 349 4589264; info@rossodimarte.it

INFORMAZIONI

Solo per le sedi museali il costo del biglietto d’ingresso è di euro 1 a partecipante.

Per gli incontri al Museo d’Arte Medievale e Moderna (Pinacoteca - Arti Applicate e Decorative), Museo Archeologico e Museo Bottacin il luogo di ritrovo è presso la biglietteria dei Musei Civici agli Eremitani Piazza Eremitani 8;

Biblioteca Civica, Centro Culturale San Gaetano Via Altinate 71;

Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea - Stabilimento Pedrocchi Piano Nobile - Piazzetta Pedrocchi.

ATTENZIONE - Per ogni appuntamento di Domenica al Museo è necessaria la prenotazione presso l’Associazione che cura l’incontro.

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Tel. 049 8204508

musei@comune.padova.it