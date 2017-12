Arriva in città "Family Affair", installazione d'arte contemporanea al centro San Gaetano

In occasione del Natale a Padova, giovedì 21 dicembre alle 18.30, al piano terra del centro culturale Altinate San Gaetano, l'Ufficio Progetto Giovani del comune di Padova presenta "Family Affair", installazione video esposta per la prima volta a Padova dal collettivo ZimmerFrei.

L'opera è un'esplorazione antropologica, un archivio vivente che ritrae in modo originale lo stato dell'arte della famiglia contemporanea.

Attraversando città diverse e distanti tra loro, "Family Affair" è un invito all'ascolto di una miriade di voci, un'infinita serie di microstorie che nutrono la grande narrazione dell'Europa come continente immaginato, dove le somiglianze e le assonanze sono sempre maggiori delle differenze.

Il centro culturale Altinate San Gaetano accoglie nei suoi spazi l'installazione site-specific di ZimmerFrei come occasione di incontro con i linguaggi dell'arte contemporanea e con la loro capacità di indagare temi universali, proponendo nuovi punti di osservazione.

DETTAGLI

L'opera sarà esposta al piano terra fino al 21 gennaio e sarà visibile gratuitamente nei giorni e negli orari di apertura del centro. L'iniziativa, oltre che all'interno del ricco programma del Natale a Padova, si inserisce nel progetto Confine 35.

FAMILY AFFAIR

La ricerca di ZimmerFrei è iniziata nel 2015 e ha attraversato città diverse e distanti tra di loro come Losanna, Cagliari, Budapest, Forlì e Torres Novas, dove il gruppo ha realizzato una serie di performance di teatro documentario con un totale di trenta famiglie locali.

Ogni persona ritratta racconta un episodio o un aspetto della propria famiglia: famiglie allargate, famiglie informali, famiglie d'elezione, famiglie ricomposte, famiglie mosaico, famiglie temporanee e famiglie intermittenti che sempre più caratterizzano la contemporaneità. Ogni famiglia è un universo particolare e ognuno può dirsi il massimo esperto della propria esperienza familiare.

ZIMMERFREI

ZimmerFrei è un collettivo artistico composto da Anna De Manincor, Massimo Carozzi, Anna Rispoli. Ha base a Bruxelles e Bologna, la città dove il gruppo si è formato nel 2000. Nel 2002 grazie a Quotidiana, progetto per l'arte contemporanea curato da Progetto Giovani, sono stati selezionati per la Biennale di Venezia del 2003, che li avvia al riconoscimento nella scena artistica internazionale.

Attraverso una molteplicità di linguaggi, che vanno dalla videoarte all'arte pubblica passando per le installazioni sonore, gli ZimmerFrei realizzano lavori che indagano ambienti urbani reali e immaginari ed esplorano i confini tra spazi pubblici e territori privati.

CONFINE 35

Un progetto che coinvolge artisti cresciuti professionalmente grazie ad attività organizzate da Progetto Giovani e che si sono affermati nel panorama nazionale e internazionale dell'arte contemporanea.

Il progetto intende costruire un dialogo tra artisti affermati e artisti emergenti e mostrare alla città i loro percorsi di ricerca, in un'ottica di educazione e avvicinamento al contemporaneo.

L'installazione di ZimmerFrei rappresenta l'avvio di una collaborazione con Progetto Giovani che si articolerà durante il 2018, attraverso workshop e nuove produzioni. Il progetto si inserisce nel piano di azioni previste dall'Ufficio per sostenere le professioni in campo artistico e culturale, confermando la capacità della ricerca contemporanea nell'interpretazione del presente e dell'immaginazione del futuro.