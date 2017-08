Family party al castello di Valbona

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1742974659076337/

Ogni anno, a fine agosto, la Famiglia si riunisce in un Castello ai piedi dei colli Euganei. Anche per il 2017 torniamo a ballare tra le mura di un castello risalente al 13esimo secolo: il Castello di Valbona!

Per l’occasione abbiamo chiamato tanti amici per garantirvi una notte fatta di musica d’alta qualità su due stage (interno e esterno), ottimi drink e bella gente.

| Artists’ Family

:: KAMA ::

(Ünder Eventi / First Sound Records)

:: Maggio Maggio ::

(OPEN AIR. / Ca’incastrati after caposile)

:: Mood_Out ::

(OPEN AIR. / Sabotage Recordings)

:: Michele Preda ::

(VENICEBERG)

:: Omar Akhrif ::

(VENICEBERG)

:: Twineffect ::

(Gianluca Rebellato b2b Diego Giordan)

(Ünder Eventi / Ca’incastrati after caposile)

:: Steve b2b Luca Ferrarese ::

(Ristrikt)

Ingresso al Castello:

22 - 23

5 euro in lista

10 euro non in lista

23 - 00.30

10 euro in lista

13 euro non in lista

0.30 chiusura liste

0.30 - 3.30

13 euro prezzo intero

| Ph : TBA

| Visual art + light games

| Location: Castello di Valbona

Via Castello 2, Valbona di Lozzo Atestino

Evento organizzato in collaborazione con: Sabotage Recordings, Ünder Eventi, OVER, Ristrikt.

#partynostop

Info per lista nominale che chiude il 24/08 alle ore 12

Ricky 327 7622534

Pado 329 4930873

Luca 346 1680347

Cristian 333 3991676