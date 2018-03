"Family Time a Villa dei Vescovi", giornata di attività per adulti e bambini a Luvigliano

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/208055826595860/

L'inverno è quasi alle spalle e riapre Villa dei Vescovi! Con la prima domenica di marzo ripartono anche le giornate speciali dedicate alle famiglie e ai bambini: vieni a vivere un luogo unico immerso nella bellezza dei Colli Euganei!

Programma della giornata

ore 11.30 - Visita animata Antichi Romani per bambini. Visita guidata in costume per bambini dai 6 anni.

ore 11.30 e 15.30 - Visite speciali e percorsi inediti per adulti: Villa dei Vescovi e la Romanità.

ore 15 - Come giocavano gli Antichi Romani? Attività ludico didattica per bimbi dai 6 anni. Contemporaneamente per bambini più piccini "Letture a voce alta".

La prenotazione è consigliata.

Biglietteria

Iscritti FAI e residenti a Torreglia: gratuito

Adulto: 11 euro

Ridotto: 4 euro

Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 25 euro

Visite guidate per adulti: 2 euro aggiuntivi

Laboratori e visita animata per bamini: 4 euro aggiuntivi.

Evento in collaborazione con Kid Pass

Laboratori a cura di Coop. Soc. Terra di Mezzo

Per informazioni

T: 049 / 9930473 (merc - dom, dalle 10 alle 17, a partire dal 03 marzo)

Email: faivescovi@fondoambiente.it