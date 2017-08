"Family Time a Villa dei Vescovi", giornata di attività per adulti e bambini a Luvigliano

Domenica 6 agosto, dalle 11 alle 18, la cooperativa sociale Terra di Mezzo presenta la giornata "Family Time a Villa dei Vescovi".

Una domenica per vivere la villa con tutta la famiglia: attività per bimbi, visite per adulti con le guide di FAI - Villa dei Vescovi, percorsi speciali, possibilità di prenotare un cestino pic-nic preparato dalla caffetteria bistrot e tanto altro.

Il programma Family prevede una divertente visita animata alle ore 11, al seguito di Diana e Quinto, due Romani giunti in villa grazie ad una porta spazio-temporale.

Nel pomeriggio laboratorio "Calchiamo la foglia" (su prenotazione).

Lobo d’orecchio, palmo di mano, punta di lancia, uovo di gallina, cuore e ago...non si tratta di una formula magica, ma della forma di alcune foglie presenti nel parco di Villa dei Vescovi: impariamo a riconoscerle e ad imprimerle in piccole mattonelle di gesso.

PROGRAMMA

Ore 11: visita animata Romani

Ore 15 e ore 16.30: laboratorio "Calchiamo la foglia", per bambini dai 6 anni in su (massimo 20 bambini a turno. È richiesta la partecipazione di un genitore o di un accompagnatore).

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

049.9930473

https://www.facebook.com/events/1080210632109194/