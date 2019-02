FantaCarnevale, la festa di Carnevale al parco É Fantasia

Alla ludoteca É Fantasia - Mappaluna di via Ticino il Carnevale si fa in tre, con tantissime novità e attività per i bambini in programma per tre giornate.

🎊🎠 Tutti gli eventi del Carnevale a Padova e provincia🎠🎊

Programma

Domenica 24 febbraio

dalle 17 alle 19: "Creiamo la mascherina di Carnevale e sfiliamo!"

Domenica 3 marzo

dalle 10.30: spettacolo "SinisblandoMagicShow" con Mago Sini

Martedì 5 marzo

dalle 20.30: spettacolo "La magia delle bolle" di Gipsy Bubble

*Messaggio riservato ai soci Aics e Acsi