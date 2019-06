"Il Castel Nuovo di Padova", visita guidata con animazione teatrale al parco Venturini Natale

Venerdì 28 giugno, ore 19, in programma la visita guidata con animazione teatrale a ridosso delle mura cinquecentesche.

Il pubblico sarà guidato in quattro tappe dalla guida Fabio Bordignon del Comitato Mura e coinvolto dagli attori dell’ accademia “Yorick. Officine Teatrali”, diretti dal regista Vittorio Attene. Gli Amissi del Piovego metteranno a disposizione le loro barche tipiche per la visita.

Evento con contributo libero a sostegno del progetto con prenotazione al seguente link: https://www.fantalica.com/event/il-castel-nuovo-di-padova-storia-di-unimpresa-incompiuta-evento/

Dettagli

Il Castel Nuovo di Padova.

Storia di un’impresa incompiuta

Visita guidata con animazione teatrale a ridosso delle mura cinquecentesche lungo il Piovego.

L’evento nasce per far conoscere in modo originale e alternativo la storia della costruzione del nuovo castello di Padova voluto dopo l’assedio della città avvenuto nel 1509. La fabbrica su progetto di Bartolomeo D’Alviano non vide mai il suo completamento e fu abbandonata, mantenendo comunque una serie di edifici di grande imponenza ancora oggi visibili e in parte visitabili. Il pubblico sarà guidato in quattro tappe dalla guida Fabio Bordignon del Comitato Mura e coinvolto dagli attori dell’ accademia “Yorick. Officine Teatrali”, diretti dal regista Vittorio Attene.

Il percorso, che parte con un’introduzione sulle mura, segue la genesi del Castel Nuovo, il suo progetto fino al definitivo fallimento, sarà intervallato da estratti della tragedia greca interpretati dagli attori. Un viaggio nel tempo alla scoperta di uno dei misteri di Padova.

Evento gratuito su prenotazione con contributo libero per sostegno al progetto

Programma

a cura di: Fabio Bordignon, Comitato Mura; Accademia “Yorick. Officine Teatrali”

Dove: Parco Venturini (ex Fistomba)

Ore:19

Durata: circa un’ora e mezza

Per partecipare è necessario compilare il form entro e non oltre il 27 giugno 2019