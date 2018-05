"Il fantasma di casa Chetwynd-Pitt” con la Compagnia Ruzzante al Piccolo Teatro

La Compagnia Ruzzante è lieta di presentare la replica del secondo spettacolo della stagione teatrale 2018, con la messa in scena de "Il fantasma di casa Chetwynd-Pitt”, liberamente tratto dalla “Mostellaria” di Plauto (III-II secolo a.C.). La pièce sarà sul palco del Piccolo Teatro Don Bosco sabato 9 giugno.

L'opera

Nella Brighton degli anni Ottanta, Lionel Chetwynd-Pitt è un ricco e realizzato uomo d’affari a capo della compagnia HappyBe, che ha aiutato moltissime persone a trovare la calma interiore. Ma quando il magnate scopre di non aver ancora raggiunto una totale e perfetta pace dei sensi, decide di partire alla ricerca della serenità, lasciando casa e fortuna al giovane figlio. Quest’ultimo si lascia però tentare da Alexander Mallory, un giovane ed eloquente furfante, che lo condurrà sulla cattiva strada e lo aiuterà a dilapidare tutto il patrimonio familiare in bagordi e dissolutezze. Quando Lionel farà ritorno a casa, lo sfacciato Alexander tenterà di coprire le malefatte compiute con ogni sorta di bugie ed equivoci, chiamando in causa addirittura una strana storia di spiriti e infestazioni. Ma si sa, le bugie hanno le gambe corte e disturbare dei fantasmi può non essere una buona idea...

Regia: Nicola Stefani e Fiorella Del Popolo Cristaldi

Biglietti

Lo spettacolo è gratuito con offerta libera, i biglietti sono disponibili su Eventbrite: http://bit.ly/ilfantasma9fb​

Iniziativa finanziata con il contributo dell'Università degli Studi di Padova sui fondi della Legge 3.8.1985 n.429