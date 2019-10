"Fantasmini per bambini" caccia al tesoro al Castello del Catajo

Caccia al tesoro per bambini, per conoscere il castello, la strana storia di Lucrezia Obizzi e dei “fantasmini” che lo popolano. Un percorso a tappe per arrivare alla sorpresa finale, tutto raccontato con un linguaggio appropriato ai piccoli.

Costruiremo insieme anche un piccolo lavoretto a tema da portare a casa. Appuntamento il 16 novembre 2019 al Castello del Catajo.

Informaizoni e contatti

Età consigliata: 6 – 10 anni.

Costi:

Bambini: 6 euro

Adulti: 9 euro

Su prenotazione a info@castellodelcatajo.it

Web: http://www.castellodelcatajo.it/evento/fantasmini-per-bambini-caccia-al-tesoro-al-castello-2/