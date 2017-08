"Farfalle al chiar di luna", escursione alla scoperta della Butterlfy Arc di Montegrotto

Butterfly Arc presenta "Farfalle al chiar di luna", escursione in programma venerdì 11 agosto a Montegrotto Terme.

Munitevi di torce e scarpe comode: gli operatori di Butterlfy Arc vi accompagneremo a scoprire la storica Casa delle Farfalle come non l’avete mai vista.

Mentre tutto dorme, potrete vedere le meraviglie di questo luogo incantato, in un’atmosfera resa ancora più speciale dal fascino della notte.

DETTAGLI

L’evento, con prenotazione obbligatoria, inizierà alle ore 20.30.

L'attività ha un costo di 5 euro a persona.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

049.8910189 - segreteria butterflyarc.it