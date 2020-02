A Palazzo Cavalli di Padova l'incontro dal titolo "Farmacisti in amazzonia"

Il 20 marzo 2020 a Palazzo Cavalli Rossella Marcucci, la conservatrice del Museo Botanico illustra le proprietà di alcune specie vegetali presenti nel rigoglioso territorio amazzonico, impiegate a scopo curativo dagli sciamani.

La foresta pluviale amazzonica si estende per buona parte dell’America del Sud. Nonostante i continui problemi cui va incontro, la varietà e il numero delle forme di vita che contiene è enorme e, in buona parte, resta ancora sconosciuto: alberi giganteschi, orchidee (spesso aggrappate ad altre piante), palme, liane, ma anche numerose specie animali, tra cui variopinti uccelli, il gigantesco anaconda (uno dei più grandi serpenti della terra), i sanguinari piraña, innumerevoli insetti e ragni.

All’interno di questo territorio rigoglioso, che spesso rende difficile il passaggio della luce solare, vivono anche alcune popolazioni umane, che seguono usi e tradizioni antiche convivendo perfettamente con questa natura spesso difficile. La conoscenza posseduta da alcuni di loro, gli sciamani, è immensa e viene tramandata di generazione in generazione per l’esclusivo vantaggio della tribù. Tra le migliaia di specie vegetali usate a scopo curativo, ve ne sono alcune note anche nel mondo occidentale come l’ayahuasca e il caucciù.

