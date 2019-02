Balletto del Capodanno cinese “Il fascino poetico dell’antica Changan” al Teatro Verdi

Nell’ambito dei festeggiamenti del Capodanno cinese la delegazione di Xi’an, località della Cina centrale nota per conservare il famoso esercito di terracotta e per essere la città con le mura meglio conservate in tutto il paese, propone uno spettacolo di danze e musica.

Sul palco del tetro Verdi sabato 16 febbraio, alle ore 20.45, la compagnia Xi’an Yong Ning culture & media.

Iniziativa promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

Biglietti

Platea e palco pepiano: 15 euro

Palco 1° e 2° ordine: 10 euro

Galleria: 8 euro

Orario biglietteria Teatro Verdi: da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

I biglietti possono essere acquistati anche on line, con diritto di prevendita 2 euro, sul sito www.teatrostabileveneto.it.

Per informazioni

Teatro Verdi

telefono 049 87770213

email info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it