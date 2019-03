“Fashion Night” all’Ipercity: moda, sconti e musica con Cristina D’Avena

Moda, musica, un pizzico di nostalgia ma soprattutto tanto divertimento e... sconti! L’Ipercity festeggia l’arrivo della primavera sabato 30 marzo con un’apertura straordinaria fino alle 23.30 per “Fashion Night”, la serata ricca di eventi e appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età che avrà come ospite d’eccezione Cristina D’Avena.

“Fashion Night” comincia alle 20.30 proprio con la moda, per solleticare la voglia di cambiamento e rinnovamento del look che la bella stagione porta con sé. A dare il via alla serata, infatti, sarà una sfilata dove i negozi del Centro Commerciale presenteranno le loro collezioni Primavera/Estate 2019, e per la prima volta anche la moda bambino sarà protagonista in passerella.

A seguire spazio alla musica: farà tappa all’Ipercity, infatti, il ‘90 festival di Radio Company con l’animazione dei dj Mauro Tonello e Harry Morry che faranno ballare il pubblico con i più grandi successi di quella decade. Fino al momento clou della serata: lo show di Cristina D’Avena, la voce che più di ogni altra mette d’accordo tutti, come dimostra il grande successo degli ultimi album Duets e il recentissimo Duets Forever. Laregina delle sigle dei cartoni animati chiuderà “Fashion Night” con un concerto che, non dubitiamo, si trasformerà in un grande karaoke.

L’apertura straordinaria per “Fashion Night” coinvolge l’intero Centro Commerciale: le attività dell’area ristorazione rimarranno aperte per una pausa gustosa nello shopping, così come tutti gli altri negozi che proporranno promozioni e offerte speciali apposta per l’occasione.

Per informazioni www.ipercity.it.

https://www.ipercity.it/eventi/benedetta-primavera

https://www.facebook.com/IperCity

https://www.facebook.com/events/2048967925218031/