Fashion night di Ipercity: moda, musica anni 80, sconti e show di Ivana Spagna

A cosa vi fa pensare la primavera? Ai fiori, al sole, alle scampagnate, alle giornate più lunghe...ma anche al cambio look, a vestiti leggeri, a nuovi colori. E infatti, per noi, primavera fa rima anche con moda e nuove collezioni!

Non a caso ogni anno in questa stagione organizziamo un evento moda; ormai è una tradizione, che di volta in volta cerchiamo di rinnovare e rendere speciale! Quest’anno a rendere unica la vostra primavera ci penserà la nostra Fashion Night, un evento dedicato alla moda e allo shopping serale scontato, con l’apertura straordinaria dei negozi fino alle 23.30 e sconti speciali!

La Fashion Night firmata Ipercity si svolgerà sabato 14 aprile dalle 19.30 alle 23.30 in Piazza Centrale e seguirà due fil rouge principali: la moda, ovviamente, e i mitici anni Ottanta, un decennio che ha lasciato un ricordo indelebile in chi li ha vissuti e che è percepito come mitico da chi invece è arrivato dopo.

La serata comincerà alle 19.30 con aperitivo e dj set (fino alle 20.30) ed entrerà nel vivo con la sfilata di moda (dalle 20.30 alle 21.30), che vi permetterà di vedere i pezzi più interessanti delle nuove collezioni. Venite a farvi ispirare! Troverete sicuramente qualche idea originale per dare un tocco in più ai vostri look.

Dalla moda alla musica il passo è breve: conclusa la sfilata, la festa non finisce, anzi, continua con tanta buona musica, rigorosamente anni 80! In collaborazione con 80 Festival e Radio Company, infatti, abbiamo organizzato un vero “concertone”, che si svolgerà dalle 21.30 alle 23.30 e che vedrà l’esibizione di un’icona assoluta degli anni Ottanta: Ivana Spagna, che con i suoi look stravaganti e hit come Easy Lady ha marchiato a fuoco il decennio.

Nel corso della serata ci saranno anche tante altre sorprese e, se tutto questo non fosse abbastanza, vi ricordiamo che i nostri negozi e punti ristoro rimarranno aperti fino alle 23.30 e che, per tutta la giornata, potrete approfittare di sconti speciali!

Musica, moda, sconti e divertimento: questi gli ingredienti principali della nostra Fashion Night. Per renderla perfetta mancate solamente voi!

Info web https://www.ipercity.it/eventi/pronti-per-la-fashion-night-di-ipercity

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1446611988800790/