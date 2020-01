“La fata arrabbiata”, famiglie al teatro ai Colli

Nuovo appuntamento dedicato alle famiglie e a chi ha voglia di lasciarsi andare: domenica 26 gennaio alle 16.30 la compagnia Gli Alcuni porta al Teatro ai Colli per “Famiglie a teatro” La fata arrabbiata.

Si racconta che una mattina Fata Corolla aveva una di quelle che si possono definire “brutte giornate”! Fata Valeriana e il gatto Otto, come al solito, prendono in prestito le sue cose senza chiedere il permesso e la chiamano con quel nomignolo che lei non sopporta. Quando poi le dicono certe cose la fanno proprio sentire impotente, e lei non sa che fare. Rimasta sola, Corolla si accorge che le sta succedendo qualcosa: pian piano il volto le diventa rosso, le batte più velocemente il cuore, pensa e ripensa a quello che Valeriana le ha detto e ai dispetti che Otto le ha fatto. La Fata arrabbiata desidera unire la valenza didattica ed educativa del tema della consapevolezza dei propri sentimenti con quella fiabesca e avventurosa del teatro. In particolare lo spettacolo affronta il tema della rabbia, di come può nascere in ciascuno di noi quando ci si sente rifiutati, soli o in ansia, o quando si perde il controllo di una situazione. Per imparare a riconoscerla e, quando si presenterà, imparare ad affrontarla mettendo in atto la giusta strategia.

Dettagli

La fata arrabbiata

Gli Alcuni

Regia: Anna Manfio

Interpreti: Anna Manfio e Anna Giusti

Costi

Ingresso unico: 5 euro

Informazioni

Inizio spettacoli: ore 16.30

Info e prenotazioni: 049 8900599 327 7661425

email teatroaicolli@gmail.com

Info web

https://www.teatroaicolli.it/famiglie-a-teatro/stagioni-teatrali/famiglie-a-teatro/blog

https://www.facebook.com/events/596201254498206/