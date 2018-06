Spettacolo "Il favoloso mondo di Amélie. Piano solo & visual show" ai giardini dell'Arena romana

Clair de Lune presenta

Il favoloso mondo di Amélie – Fiamma Velo Piano Solo

Le musiche di Yann Tiersen con un visual show ispirato dal film.

Nuova data a grande richiesta dopo il sold-out della prima.

Sabato 7 luglio 2018, ore 21

Arena Romana - Padova

Biglietto di posto unico: euro 10 + d.p.

Biglietti su http://alchiarodiluna.bigcartel.com/

Prevendita consigliata.

• Dopo l'acquisto, riceverai una mail di conferma.

• Stampa la mail o esibiscila da smartphone agli ingressi.

• Non vengono effettuate spedizioni postali.

Lo spettacolo impreziosice il lungo cartellone estivo di "ARENA ROMANA ESTATE 2018", spettacoli, eventi live e proiezioni cinematografiche tutte le sere da giugno a settembre curate dalla Promovies.

Programma della serata:

Opening Act

- Viaggio nell’Anima - Fiamma Velo

- Passage - Fiamma Velo

- Magically - Fiamma Velo

Yann Tiersen

- La Dispute (piano e melodica)

- Le Valse de Amélie (piano)

- Comptine d’un autre été: l’après-midi (piano)

- La Redécouverte (toy piano)

- J’y suis jamais allé (piano)

- Le Moulin (piano e melodica)

- Le Banquet (piano)

- A Quai (piano e melodica)

- Comptine d’un autre été: La Demarche (piano)

- Sur le fil (piano)

- Les Jours Tristes/It’s hard (piano e voce)

- Soir de Fête (piano)

- L’autre Valse de Amélie (piano e melodica)

- Comptine d’été n. 2 (piano)

- La Noyée (piano)

- Le Valse des Monstres

Al piano: Fiamma Velo.

Fiamma Velo, pianista e compositrice, studia presso l’Educational Music Academy diretta da Roberto Cacciapaglia con cui ha prodotto il suo primo album ufficiale ‘Camminando in Riva al Mare’. Diplomata in Pianoforte Classico con il massimo dei voti e la lode presso Conservatorio C.Pollini di Padova, attualmente studia Composizione applicata alle Immagini presso il Conservatorio G.Verdi di Milano. Ha tenuto vari recital in Italia ed all'estero

L'antico teatro romano di Padova, detto anche arena perché vi si spargeva la sabbia o perché vi avvenivano i combattimenti dei gladiatori, è circondato da un muro ellittico in blocchi di calcare che costituiva la base delle gradinate che delimitavano l'arena. Edificato a nord della città intorno al 70 d.C., in età Claudio-Flavia, somigliava all'arena di Nimes e per dimensioni non era di certo inferiore all'Arena di Verona; questo dimostra l'eccezionale floridezza economica di Padova in quel tempo. Giostre e tornei qui allietavano i cittadini al tempo dei re barbari Alarico, Attila, Agilulfo. Nel XIV secolo l'area fu acquistata dalla ricca famiglia degli Scrovegni che vi fece costruire il suo palazzo (demolito nel 1803) e la celebre Cappella. All'ingresso dei Giardini dell'Arena, il monumento in marmo a Giuseppe Garibaldi (opera di Ambrogio Borghi, 1866), che precedentemente si trovava in piazza Garibaldi; di fronte al monumento il cinquecentesco Palazzo Cavalli, sede del Museo geologico e dell'Istituto di geologia; poco più avanti, il museo di Palazzo Zuckermann.

L'associazione Il Coccodrillo, in collaborazione con Everywheregigs, ha ideato la rassegna “Clair de Lune – Al Chiaro di Luna”, che nel proprio nome presenta una modalità di fruizione musicale unica nel suo genere, all’aperto e in location tanto ricercate quanto inserite in contesti naturali.

Dall’accostamento tra il celebre movimento di Claude Debussy e la particolare suggestione della luce lunare, è nato un motto che rende universale l’ascolto di una tipologia di musica – classica e contemporanea – solitamente adibito a particolari spazi o situazioni. Incentrato sull’attrattiva del pianoforte – strumento principe nell’immaginario accademico e cultural-musicale – inserito in contesti inediti e inusuali, il calendario della rassegna “Clair de Lune – Al Chiaro di Luna” segue quello lunare, scenario ideale per un ascolto senza barriere tra pubblico e artista.

Visual show: Be a machine.studio

Artwork: Chiara Aneloni

In collaborazione con: Promovies Padova

alchiarodiluna.net

sotterranei.stampa@gmail.com

